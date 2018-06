Tumulte: Deutschen droht heftige Strafe

Der Jubel bei Deutschland nach dem 2:1 gegen Schweden war riesig. Nach dem Siegtreffer von Kroos in der 95. Minute entwickelten sich am Spielfeldrand sogar Tumulte. Eine Delegation des DFB soll zu provokant gefeiert haben.

"Einige der Deutschen fingen an zu feiern, indem sie in unsere Richtung liefen und Gesten machten. Das hat mich sehr geärgert, das war respektlos", ärgerte sich Schweden-Teamchef Janne Andersson.

Georg Behlau, Leiter des Büros der deutschen Nationalmannschaft, lief nach dem Sensationstor mit geballter Faust zur gegnerischen Bank, löste die Tumulte aus. Ein schwedischer Offizieller stieß den Deutschen zur Seite.

Der vierte Schiedsrichter, ein DFB-Bodyguard und Teammanager Bierhoff konnten die Rudelbildung schließlich beenden.

