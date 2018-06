'Unter Druck': WM-Angst bei DFB-Stars

So wird es nichts mit der Titelverteidigung. Weltmeister Deutschland musste beim Auftakt gegen Mexiko ein 0:1 hinnehmen. Dementsprechend schlecht war auch die Stimmung im Lager der Deutschen nach dem Spiel.

"Nicht gewohne Situation"

"Das ist in der Tat eine nicht gewohnte Situation. Dem müssen wir uns jetzt stellen. Das Turnier ist lang. Am Ende haben wir in den Kombinationen nicht die Sicherheit gehabt, die man kennt und wie ich mir das vorstelle. Wir konnten uns nicht von hinten raus entfalten. Unsere Kombinationen nach vorn sind nicht mit diesem Risiko, mit dieser Entschlossenheit gemacht worden. Der Start hat nicht geklappt", so Teamchef Jogi Löw. Er fuhr aber fort: "Jetzt müssen wir das nächste Spiel gewinnen, klar. Ich bin überzeugt, dass wir eine Reaktion zeigen können."

Mats Hummels sagte enttäuscht: "Ich glaube, es ist nicht einfach heute. Wir haben wie gegen Saudi-Arabien (Anm. 2:1) gespielt, nur gegen einen besseren Gegner. Wir haben wieder Offensive ohne Absicherung gespielt. Mexiko hat das Spiel auch verdient gewonnen, weil wir ihnen das hinten viel zu einfach gemacht haben.“

"Müssen sechs Punkte aus zwei Spielen machen"

Toni Kroos stellte klar: "Wir sind unter Druck jetzt, ohne Frage. Wir müssen jetzt, wenn möglich, sechs Punkte aus den zwei Spielen holen."

Ganz anders die Stimmung bei den Mexikanern. "Wir haben einen Plan gehabt, sechs Monate haben wir daran gearbeitet. Aufgrund von Verletzungen mussten wir einige Spieler wechseln, aber wir haben unseren Plan beibehalten. In der ersten Hälfte sind wir relativ tief gestanden und haben sehr schnell gekontert. Mit allem Respekt vor Deutschland: In der ersten Hälfte waren wir überlegen. Spieler, die internationale Erfahrung haben, haben die Jungen angetrieben. Wir haben aus Liebe zum Spiel gespielt und nicht mit Angst zu verlieren. Wir werden diesen Sieg jetzt feiern und weitermachen. Ein Kompliment an alle meine Spieler", so Teamchef Juan-Carlos Osorio.

Auch Siegtorschütze Hirving Lozano jubelte: "Wir haben viel dafür gearbeitet, der Trainer hat uns bestens vorbereitet, wir waren nervenstark. Wir haben einfach gezeigt, was wir drauf haben. Es ist das wichtigste Tor meines Lebens. Wir alle träumen davon, eine Weltmeisterschaft zu spielen und ein so bedeutendes Debüt bei einer WM zu haben