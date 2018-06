Wirbel um Selfie von DFB-Star

Kurz nach dem enttäuschenden 0:1 gegen Mexiko trotteten die gefrusteten DFB-Stars in die Katakomben. Nur einer hatte noch gut Lachen. Julian Brandt wurde auf dem Weg in die Kabine von einem Fan abgepasst und knipste bereitwillig ein Selfie. Nur musste es den unbedingt ein breites Grinsen sein?

Beim Fan handelte es sich um einen kleinen Jungen und in diesem Moment vergaß er kurz das enttäuschende Endergebnis. Er stand vor der Entscheidung dem Jungen einen Gefallen zu tun oder nicht. Er entschied sich für das Selfie und dachte sich dabei nichts.

Der Leverkusen-Stürmer gab zu, dass die Stimmung in der Kabine etwas getrübt war. Er selber ist aber positiver Dinge und ist sich sicher, dass die DFB-Elf wieder aufstehen werde.

Seit inklusive 1990 hatte Deutschland bei jeder Weltmeisterschaft sein Auftaktspiel gewonnen, am Sonntag ist diese Serie gerissen. Der amtierende Weltmeister unterlag Mexiko im Luschniki-Stadion von Moskau im Gruppe-F-Duell mit 0:1 (0:1). Der entscheidende Treffer gelang Hirving Lozano vom PSV Eindhoven in der 35. Minute aus einem von vielen überfallsartigen Kontern, den die Mexikaner liefen.

In der Gruppe F bestreiten Schweden und Südkorea am Montag (14.00 Uhr im oe24-Liveticker) in Rostow am Don das zweite Spiel. Danach ist Südkorea am kommenden Samstag der zweite Gegner Mexikos, während Deutschland auf Schweden trifft.