Auf Kane ist eben Verlass

Die frühe Führung hat England sicher in die Karten gespielt. Spielerisch haben sie mir gestern vor allem in der ersten Halbzeit ausgezeichnet gefallen. Aber so viele Sitzer darf man normal nie und nimmer auslassen. Das wird sich im weiteren Turnierverlauf, wenn es auf Kleinigkeiten ankommt, auswirken. Gott sei Dank aus England-Sicht war Kane zur Stelle. Auf ihn ist Verlass! Also: Schwamm drüber. Der erhoffte Auftaktsieg ist da. Und ich muss sagen: Spielerisch habe ich die Engländer lange nicht so gut gesehen. Die neue Generation mit Kane, Sterling oder Lingard ist sehr stark. Trotzdem sind sie für mich kein absoluter Titelfavorit. Da sehe ich 5, 6 andere Teams vorne.

Belgier machen mir Spaß beim Zusehen

Ähnlich ist für mich die Situation bei Belgien. Für viele sind sie der Geheimfavorit. Wobei: Geheim sind sie auch nicht mehr. Sie haben eine hohe individuelle Qualität in ihren Reihen. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie auch eine Turniermannschaft sein können. Gegen Panama, das sich übrigens tapfer gewehrt hat, haben sie ihre Pflicht erfüllt. Und teilweise schon ihre Qualität aufblitzen lassen. Lukaku, De Bruyne oder Hazard machen beim Zuschauen große Freude. Das mit den Belgiern wird bei dieser WM eine interessante Geschichte. Wichtig wird, die Gruppe zu gewinnen. Da sehe ich sie mit den Engländern auf Augenhöhe.