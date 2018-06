England-Hooligans provozierten mit Hitlergruß

Drei Engländer, die während der Fußball-WM in einer Bar in Wolgograd den Hitlergruß gezeigt und antisemitische Äußerungen auf ein Video gesprochen hatten, sind in ihrer Heimat mit Stadionverboten belegt worden. Ein Gericht in Leicester untersagte einem 57-Jährigen für fünf Jahre einen Stadionbesuch, eine Richterin in Leeds sperrte einen 58-Jährigen und einen 52-Jährigen für je drei Jahre aus.

Die Männer waren von der Polizei auf dem von ihnen verbreiteten Video identifiziert worden. Der englische Verband hatte den Vorfall schon nach Bekanntwerden scharf kritisiert. Das Verhalten repräsentiere nicht die Werte der Mehrheit der englischen Fans, die das Team in Russland unterstützen, sagte ein FA-Sprecher.