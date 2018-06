England knallt sich mit 6:1 zum Aufstieg

Der Weltmeister von 1966 steht eindrucksvoll im Achtelfinale! England feierte in Nischni Nowgorod mit einer 6:1-Torgala gegen Panama den zweiten Sieg in der Gruppe G. Kane mit einem Hattrick, Stones mit einem Doppelpack und Lingard sorgten für die Tore. Baloy gelang der erste WM-Treffer in der Geschichte von Panama. Zuvor setzten sich die "Three Lions" schon 2:1 gegen Tunesien durch. Panama ist nach dem Debakel weiter punktelos und damit ausgeschieden.

England mit frühem Treffer

Favorit England warf von Beginn an alles nach vorne. Das wichtige, frühe Tor sollte gelingen. Nach einer Ecke stieg Stone am höchsten und köpfte sehenswert zum 1:0 ein (8.). Es war der Anfang eines wahren Schützenfestes.

In der 20. Minute wurde Lingard von zwei Panama-Verteidigern in die Zange genommen - Elfmeter entschied der ägyptische Schiedsrichter Grisha. Die Chance ließ sich Star-Stürmer Kane nicht entgehen und hämmerte den Ball unhaltbar in den Winkel - 2:0 (22.).

Lingard erzielt Traumtor

Nach einer wunderschönen Kombination zog Lingard aus rund 20 Metern ab und erhöhte auf 3:0 (36.). Panama geschockt.

Stones schnürt Doppelpack

Die Engländer schalteten nicht zurück, zeigten sich weiter torhungrig. Innenverteidiger Stones staubte zum 4:0 ab, bejubelte seinen zweiten Treffer (40.).

Kurz vor der Pause schnürte auch Kane noch seinen Doppelpack - wieder vom Elfmeterpunkt. Der Tottenham-Star beförderte das Leder abermals in die linke, obere Ecke - 5:0 (46.).

Nach dem Seitenwechsel nahmen die "Three Lions" zwar Tempo raus, bestimmten aber weiter das Spielgeschehen.

Kane glänzt mit drei Toren

Kane fälschte einen Schussversuch unhaltbar mit der Hacke ab, machte das halbe Dutzend mit seinem dritten Treffer voll - 6:0 (62.). Kurz darauf nahm Coach Southgate seinen Top-Star aus der Partie (63.). Mit fünf Treffern führt Kane die Torschützenliste jetzt vor Ronaldo und Lukaku an.

Panama bemühte sich noch um Ergebniskosmetik. Torres schoss völlig freistehend aber daneben (78.)

Historischer WM-Treffer von Panama

Baloy machte es besser. Ausgerechnet der langjährige Kapitän erzielte den ersten WM-Treffer in der Geschichte Panamas und stellte den 6:1-Endstand her.

Für England ist der Aufstieg ins Achtelfinale damit fixiert. Gegen die punktegleichen Belgier wartet am Donnerstag (20 Uhr) noch der Mega-Hit um den Gruppensieg.