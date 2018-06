England von Nazi-Eklat erschüttert

Anhänger der Engländer in Russland sorgten für einen handfesten Skandal. Eine Gruppe von mutmaßlichen Fans soll in einer Gaststätte in Wolgograd den Hitlergruß gezeigt und antisemitische Äußerungen auf ein Video gesprochen haben. Das berichtete die BBC. Die FA teilte mit, dass die Polizei versuche, die Männer zu identifizieren.

"Repräsentiert nicht Werte der Mehrheit"

Der englische Fußballverband (FA) hat das "beschämende" Verhalten dieser Gruppe zutiefst verurteilt. Ihr Verhalten "repräsentiert nicht die Werte der Mehrheit der englischen Fans, die das Team in Russland unterstützen", sagte ein FA-Sprecher.

Die Männer hätten angeblich Fans von Tottenham Hotspur verspottet. Der Klub hat historische Verbindungen zur jüdischen Gemeinschaft in London. England hatte am Montag in Wolgograd sein WM-Auftaktspiel gegen Tunesien mit 2:1 gewonnen.

Am Sonntag treffen die "Three Lions" auf Panama.