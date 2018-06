Fan muss sich England-Star tätowieren

Da nahm ein England-Fan auf Twitter wohl seinen Mund zu voll: Vor dem 6:1 gegen Panama postete er: "Wenn John Stones trifft, lasse ich mir ein Tattoo von ihm stechen." Der Manchester-City-Verteidiger netzte gleich zweimal.

Stones wahrlich kein Torjäger

Doppelt bitter für den England-Anhänger: In der vergangenen Saison mit City und in seinen 27 Einsätzen für die Three Lions zuvor, gelang Stones kein einziges Tor.

Walker: "Ich zahle"

Auch ein Sponsor für das Tattoo war schnell gefunden. England-Verteidiger Kyle Walker schrieb unter den Beitrag: "Ich zahle."