Irrer Batshuayi-Fail ist Renner im Netz

Belgien sicherte sich mit einem 1:0 gegen England den Gruppensieg. Nach dem Goldtor von Adnan Januzaj sorgte Michy Batshuayi für einen besonders kuriosen Moment.

Der Stürmer der roten Teufel schnappte sich direkt nach dem Treffer den Ball und wollte ihn jubelnd nocheinmal im Tor versenken. Das lief allerdings nicht ganz nach Plan. Der 24-Jährige traf nämlich nur die Stange, wovon die Kugel mit Volldampf in sein Gesicht zurückprallte.

In den sozialen Netzwerken geht das Video bereits Viral. Die Fans zerreißen sich über den Belgien Star.

Habt ihr gesehen wie #Batshuayi den Ball nach dem Tor nochmal ganz lässig reinballern will, an den Pfosten pöllt und die Murmel in die Fresse bekommt?! ???????????????? #ENGBEL