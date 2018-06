Kane spricht über seine Mega-Show

England feierte gegen Panama eine Torgala, schoss sich mit einem 6:1 zum Aufstieg. Superstar Harry Kane traf dabei gleich dreimal, zweimal davon von Elfmeterpunkt. Mit fünf Treffern führt er die WM-Torschützenliste an.

"Es war großartig"

Der 24-Jährige sagte nach seiner Mega-Show: "Es war großartig. Alle haben sehr gut gespielt und wir hatten Spaß zusammen. Bei Elfmetern habe ich eine Routine. Ich übe sie oft. Das dritte Tor war wahrscheinlich eines der glücklichsten in meiner Karriere. Bis jetzt läuft es gut für mich, ich hoffe, es geht so weiter. Es ist noch ein weiter Weg zum Titel, aber wir müssen daran glauben. Wenn man etwas im Leben erreichen will, muss man daran glauben."

"Wir können besser spielen"

Coach Gareth Southgate gab sich trotz 6:1 kritisch: "Wir können besser spielen. Mir hat unsere Leistung am Anfang und das Gegentor am Ende nicht gefallen. Dazwischen war es gut, aber ich bin eben überkritisch."

"Können lernen"

Für Hernán Gómez, Teamchef von Panama, war das Debakel kein Beinbruch: "Wir haben bisher gegen zwei sehr starke Gegner - Belgien und England - gespielt. Für uns ist das fantastisch, weil wir lernen können. Die Engländer spielen spektakulär, ihr Sieg hätte höher ausfallen können. Ich freue mich für Baloy, dass er das erste WM-Tor Panamas erzielt hat. Er tritt aus dem Nationalteam zurück und hat nun von Gott dieses Geschenk bekommen."