2:2- Senegal verspielt Sieg gegen Japan

Sowohl der Senegal als auch Japan konnten nach ihren Siegen zum Auftakt nicht für die Vorentscheidung um den Aufstieg sorgen. Nach dem 2:2 in einer mitreißenden Partie, halten beide Teams bei vier Punkten. Die Afrikaner gaben dabei zweimal einen Vorsprung aus der Hand.

Senegal startet stürmisch

Die "Löwen" aus Afrika begannen stürmisch, zeigten von Beginn an ihren Siegeswillen. Mane wurde in der 3. Minute erst in höchster Not vom Ball getrennt.

Sabaly schoss aus rund 30 Metern drüber (6.). Japan hatte hart zu kämpfen.

Superstar Mane sorgt für die Führung

Dann die verdiente Führung für die Westafrikaner: Kawashima faustete den Ball genau vor die Füße von Mane. Der Liverpool-Star und Ex-Salzburger ließ sich die Chance nicht entgehen und schob zum 1:0 ein (11.).

Das rüttelte Japan wach. Die Senegalesen konnten sich nach einer schönen Kombination erst in letzter Minute gegen Hasebe befreien (16.). Ein offener Schlagabtausch entwickelte sich, Chancen blieben zunächst aber aus.

Inui trifft sehenswert zum 1:1

Bis zur 34. Minute: Shibasaki spielte einen starken Ball auf Nagatomo. Der legte schön für Inui auf, der einen Haken schlug und mit einem Schlenzer zum 1:1 traf.

Torhüter Kawashima hielt den Spielstand gegen Niang fest (39.). Auf der Gegenseite schoss Haraguchi drüber (40.).

Nach dem Seitenwechsel nahm Japan das Heft in die Hand, Senegal lauerte auf Konter. Osako scheiterte mit einem Kopfball (49.). Bei den Westafrikanern setzte Niang einen Versuch vorbei (50.).

Bei einer weiteren Chance des Stürmers behielt Torhüter Kawashima die Oberhand (55.). Kurz darauf muss Osako das Tor machen. Der künftige Bremer kam völlig frei vor N'Diaye zum Abschluss, traf den Ball aber nicht richtig (60.).

Inui schlenzt den Ball an die Latte

Japan drehte auf. Kagawa setzte Inui in Szene, der an der Latte scheiterte (64.).

Genau in der Drangphase der Asiaten durfe aber Senegal jubeln: Niang verlängerte mit der Fußsohle zu Wague, der den Ball spitzem Winkel in die Maschen hämmerte (71.).

Japan gleicht zum zweiten Mal aus

Die Asiaten gaben sich aber nicht auf. Sane warf sich in letzter Sekunde in einen Schuss von Osako (75.). Der 32-jährige Honda nutzte in der Schlussphase ein Getümmel um aus rund drei Metern zum 2:2 Endstand einzuschieben (78.).

Beide Teams noch nicht durch

Senegal und Japan führen die Gruppe H zwar weiter an, müssen aber noch um den Aufstieg zittern. Im letzten Spiel bekommen es die Japaner am Donnerstag (16 Uhr) mit Kolumbien zu tun, die Asiaten treffen zeitgleich auf Polen.