1:0 - Schweden gewinnen Taktik-Duell gegen Schweiz

Schweden hat sich am Dienstag das vorletzte Ticket für das Viertelfinale der Fußball-WM gesichert. Das "Tre-Kronor-Team" setzte sich in St. Petersburg gegen die Schweiz 1:0 (0:0) durch. In einer ausgeglichenen Partie sorgte Emil Forsberg mit seinem ersten WM-Tor für die Entscheidung (66.). Der Leipzig-Legionär hatte Glück, weil sein Schuss von Manuel Akanji unhaltbar abgefälscht wurde.

Die Skandinavier schafften erstmals seit 1994, als sie in den USA Platz drei erreicht hatten, den Sprung in die Runde der letzten acht. Dort geht es am Samstag in Samara (16.00 Uhr MESZ) gegen den Sieger des abschließenden Achtelfinalduells zwischen Kolumbien und England.

Der Schweizer Teamchef Vladimir Petkovic veränderte seine Startelf gegenüber dem mittelmäßigen 2:2 gegen Costa Rica im letzten Vorrundenspiel an vier Positionen. Für die beiden gesperrten Verteidiger Fabian Schär und Stephan Lichtsteiner kamen Johan Djourou und Michael Lang in die Startaufstellung. Dazu ersetzte Steven Zuber Breel Embolo im Mittelfeld und Josip Drmic, der gegen Costa Rica in der Schlussphase getroffen hatte, Mario Gavranovic als Solostürmer. Bei Schweden ersetzte lediglich Gustav Svensson den gesperrten Sebastian Larsson gegenüber dem 3:0 gegen Mexiko im Mittelfeld.

Taktik-Duell zwischen Europäern

Die beiden Europäer starteten ohne großes Abtasten in das Spiel und suchten sofort den Weg zum Tor. Die Schweizer probierten es mit geordnetem Spielaufbau und erspielten sich ein Übergewicht beim Ballbesitz. Schweden war aber zunächst deutlich gefährlicher. In der achten Minute vergab Marcus Berg nach Pass von Sturmpartner Ola Toivonen die erste Chance kläglich, gleich darauf blockte Manuel Akanji einen weiteren Schuss von Berg ab.

Die ersten Chancen fanden die Schweden vor:

Schweden: Erste Chance gegen Schweiz

Erst nach knapp einer halben Stunde nahm die Partie mit dem Schuss von Marcus Berg und der starken Parade von Yann Sommer Fahrt auf. Auf beiden Seiten folgte jeweils eine hochkarätige Chance: Bei der Schweiz vergab Blerim Džemaili nach Kombination mit Steven Zuber, bei den Schweden brachte Albin Ekdal das Kunststück fertig, den Ball freistehend aus sechs Metern weit über die Latte zu schießen.

Mega-Chance für Schweden

Schweden – Schweiz: Riesen-Chance für Schweiz

Die Schweiz hatte insgesamt mehr vom Spiel, die Schweden schalteten aber stets gefährlich um. Das Match war bis zur Halbzeit komplett offen.

Die Schweden kamen gut aus der Kabine und starteten stark.

Schweden – Schweiz: Große Möglichkeit für Schweden

Den Bann brach schließlich Emil Forsberg. Der Leipzig-Legionär zog in der 66. Minute ab und hatte Glück. Der Ball wurde unhaltbar abgefälscht. 1:0 für Schweden!

Schweden: Erstes Tor gegen Schweiz

Die Schweiz warf danach alles nach vorne, startete ein Powerplay, doch die Schweden standen extrem stabil und ließen kaum Chancen mehr zu.

Schweden – Schweiz: Chance für Schweiz

Die letzte Großchance hatte aber Schweden. Nach einem Torraub-Foul von Michael Lang an Martin Olsson, für das der Schweizer in der 94. Minute die Rote Karte sah, vergab Toivonen von knapp außerhalb des Strafraums einen Freistoß (97.). Schiedsrichter Damir Skomina hatte zunächst auf Elfmeter entschieden, die Entscheidung nach Studium der TV-Bilder aber auf Freistoß an der Strafraumgrenze geändert.

Schweden: Letzter Freistoß gegen Schweiz

Es blieb beim knappen 1:0 - Schweden steht im Viertelfinale der WM! Und das ganz ohne Ibrahimovic!