1:2 - Topfavorit Brasilien scheitert an Belgien

Brasiliens "Hexa"-Traum ist ausgeträumt. Der fünfmalige Weltmeister musste sich im Viertelfinale der Fußball-WM Belgien 1:2 (0:2) geschlagen geben. Damit steht bereits nach dem zweiten Viertelfinale fest, dass der nächste Weltmeister aus Europa kommen wird. Die "goldene Generation" der "Roten Teufel" trifft im Halbfinale am Dienstag in St. Petersburg auf Nachbar Frankreich (20.00 Uhr).

Die Belgier erwiesen sich gnadenlos effizient und legten noch vor Seitenwechsel den Grundstein für den ersten Halbfinaleinzug seit 32 Jahren. Beim Führungstreffer war allerdings auch Fortuna auf der Seite der Belgier. Fernandinho fälschte einen Corner mit der Schulter unhaltbar ins eigene Tor ab. Kevin De Bruyne schloss einen blitzschnellen Konter nach etwas mehr als einer halben Stunde mit einem platzierten Flachschuss von der Strafraumgrenze mustergültig ab. Das 1:2 des eingewechselten Renato Augusto blieb Kosmetik (76.). Wermutstropfen für die Belgier: Thomas Meunier ist gegen Frankreich gesperrt.

Nach Uruguay, das im ersten Spiel des Tages Frankreich 0:2 unterlegen war, verabschiedete sich mit der Selecao die letzte nicht-europäische Mannschaft. Von den sechs im Bewerb verbliebenen Teams haben nur Frankreich (1998) und England (1966) einen WM-Titel zu Buche stehen.

In der ersten Viertelstunde, die zunächst von respektvollem Abtasten geprägt, jedoch von Anfang an sehr intensiv war, sorgte die Seleção für die ersten nennenswerten Strafraumszenen, anfangs vor allem nach Eckstößen: In Minute acht scheiterte Thiago Silva aus kurzer Distanz am linken Pfosten, wenig später ging ein Seitfallzieherversuch von Paulinho aus aussichtsreicher Lage fehl (10.).

Video zum Thema Brasilien – Belgien: Chance für Brasilien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Es war dann allerdings die Auswahl Belgiens, die sich den eröffnenden Treffer sicherte: Fernandinho fälschte einen Chadli-Eckstoß nach 13 Minuten in den eigenen Kasten ab.

Video zum Thema Belgien überrascht mit erstem Tor Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

In der Folge hatten Neymar & Co zwar die größeren Spielanteile, konnten ihre Gelegenheiten, die vornehmlich aus Standards resultierten, jedoch nicht nutzen. Die Roten Teufel hingegen schlug eiskalt zu: De Bruyne brachte einen belgischen Gegenstoß nach einem tollen Lukaku-Dribbling per Spannschuss aus 16 Metern in der flachen linken Ecke unter (31.).

Video zum Thema Belgien schießt zweites Tor gegen Brasilien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Belgien konnte im Zusammenspiel bis zur Pause deutlich mehr überzeugen als die Seleção, die zudem erstmals in diesem Turnier große defensive Probleme offenbarte. Belgien schickte sich zur Halbzeit an, das Team Brasiliens zu schlagen und zum zweiten Mal in der Geschichte in das WM-Halbfinale einzuziehen. Nach 45 Minuten führten die Roten Teufel mit 2:0 gegen den fünfmaligen Weltmeister.

In Halbzeit zwei kam es in der 55. Minute zu einer strittigen Szene im Strafraum der Belgier. Die Brasilianer forderten Elfmeter, doch der Referee versagte dem Rekordweltmeister nach Rücksprache mit dem Videoassistenten den Pfiff.

Video zum Thema Brasilien – Belgien: Strittige Elfer-Szene Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Brasilien drückte und spielte riskiofreudig nach vorne. Die Bemühungen wurden in der 76. Minute belohnt. Renato Augusto verkürzte auf 1:2!

Video zum Thema Brasilien: Erstes Tor gegen Belgien Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

In der Schlussphase drückten die Brasilianer vehement. Nachdem Neymar Coutinho ideal bedient hatte, traf der Angreifer vom FC Barcelona den Ball aus bester Position nicht richtig (84.). Auch die letzte Ausgleichschance brachte nichts ein. Courtois war bei einem Neymar-Schuss aufmerksam (94.).

Statistik zum Spiel

Fußball-WM, Viertelfinale: Brasilien - Belgien Endstand 1:2 (0:2). Kasan, Kasan-Arena, 42.873 Zuschauer, SR Masic (SRB).





Tore: 0:1 (13.) Fernandinho (Eigentor)

0:2 (31.) De Bruyne

1:2 (76.) Renato Augusto



Brasilien: Alisson - Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Paulinho (73. Renato Augusto), Fernandinho - Willian (46. Firmino), Coutinho, Neymar - Gabriel Jesus (58. Douglas Costa)



Belgien: Courtois - Alderweireld, Kompany, Vertonghen - Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli (82. Vermaelen) - De Bruyne, Lukaku (87. Tielemans), Hazard



Gelbe Karten: Fernandinho, Fagner bzw. Alderweireld, Meunier (im Halbfinale gesperrt)



Die Besten: Coutinho bzw. Meunier, De Bruyne, Vertonghen