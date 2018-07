Brasilien-Legende schießt gegen Neymar

Neymar war der große Hoffnungsträger von Brasilien bei der WM in Russland. Nach dem bitteren 1:2 im Viertelfinale gegen Belgien ist das ganze Land am Boden. Ausgrechnet der Superstar wurde jetzt zum Sündebock erklärt.

Kritik an Showeinlagen und Frisuren

Neben seinen zwei Toren und zwei Assists fiel der 26-Jährige vor allem durch seine Showeinlagen und durch seine ständig neuen Frisuren auf. Vor allem im Internet hagelte es starke Kritik dafür.

Neymar wird niemals so groß wie Pelé

Endgültig zu Ende sind damit auch die andauernden Vergleiche mit Brasilien-Legende Pele. Der ehemalige Weltmeister mit Brasilien, Rivaldo, sagte zur Sport Bild: "Neymar wird niemals so groß wie Pelé.“ Und weiter: „Pelé ist out of this World. Pelé spielte vier Weltmeisterschaften und gewann drei davon. Er schoss über 1000 Tore. Nur wenn ein Spieler ähnlich erfolgreich ist, wäre er mit Pelé zu vergleichen."