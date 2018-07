Das ist die unfairste Aktion der WM

England komplettiert das Viertelfinale bei der Fußball-WM in Russland. Die "Three Lions" überwanden gegen Kolumbien am Dienstag ihr legendäres Elfmetertrauma.

Bis dahin war es ein hartes Stück Arbeit. England war zwar spielbestimmend, fand aber nur wenig zwingende Torchancen vor. In einer äußerst hitzigen Partie brachte erst ein Foulelfmeter die Engländer in Führung. Sanchez drückte Kane nach einem Eckball derart ungeschickt zu Boden, dass dem teilweise überfordert wirkenden US-Schiedsrichter Mark Geiger gar nichts anderes übrig blieb, als auf den Punkt zu zeigen.

Es folgten minutenlange Proteste der Südamerikaner, in der sich ein Spieler völlig unsportlich verhielt. Johan Mojica griff zu einer besonders schmutzigen Methode und schleicht sich fast unbemerkt zum Elfmeterpunkt. Dort hämmert der 25-Jährige wiederholt auf den Rasen, um so den Elfmeterschuss zu erschweren. Währenddessen setzt der Abwehrspieler eine Unschuldsmiene auf und hat die Arme in die Hüften gestützt. Geholfen hat es allerdings nicht, Harry Kane verwertete den Elfmeter humorlos.

Im Viertelfinale treffen die Briten am Samstag in Samara (16.00 Uhr) auf Schweden, das sich zuvor gegen die Schweiz 1:0 (0:0) durchgesetzt hatte. Zusätzlich stehen mit Frankreich, Belgien, Russland und Kroatien insgesamt sechs Teams aus Europa in der Runde der letzten acht, die mit Rekordweltmeister Brasilien und Uruguay aus Südamerika hochkarätig vervollständigt wird.