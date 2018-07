Die 'nackten' WM-Wetten der Superstars

Was haben Channing Tatum, Zlatan Ibrahimović und Gary Lineker gemeinsam? Sie alle ließen sich auf kuriose WM-Wetten ein. Die Frauenwelt muss vor allem darauf hoffen, dass England die WM gewinnt.

"Holt England den Titel, strippe ich live auf Facebook"

Dann will sich Tatum nämlich ausziehen. Der US-Schauspieler mit englischen Wurzeln (21 Jump Street, Magic Mike) versprach: „Holt England den Titel, strippe ich live auf Facebook.“ Bisher sieht es gut aus. Mit einem 2:0 gegen Schweden sicherten sich die Three Lions den Einzug ins Halbfinale. Dort geht es am Mittwoch (20 Uhr) gegen Kroatien weiter.

© Instagram

Ibrahimović hat seine Wette bereits verloren – sehr zur Freude von David Beckham. Der Schwede wettete nämlich mit dem Briten: Siegt England, muss „Ibra“ ein Spiel von England im Wembley-Stadion besuchen und im Teamtrikot Fish and Chips zur Halbzeit genießen.

»Werde ihr Trikot tragen und Fish & Chips essen«

„Ich werde ihr Trikot tragen und Fish and Chips essen“, versprach Ibrahimović umgehend. Beckham hätte den 36-Jährigen bei einem Weiterkommen der Schweden zu einer IKEA-Filiale begleiten und alles bezahlen müssen, was er für seine neue Villa in Los Angeles braucht.

© Instagram

Neben Beckham gab auch eine andere England-Legende eine Wette zum Titel ab. Gary Lineker, mittlerweile Sportexperte bei BBC, versprach: „Gewinnen die Three Lions die WM, moderiere ich eine Sendung im Borat-Tanga.“ Gewagter Einsatz, denn der Einteiler ist ganz besonders freizügig.