Diese Belgien-Stars waren Frankreich-Fans

Vor dem Halbfinal-Auftritt gegen Frankreich machte von den Hazard-Brüdern ein Foto die Runde. Kylian, Thorgan und Eden als Buben am Strand sitzend, alle im Trikot von Zinédine Zidane. 2000 wurde das Bild aufgenommen, Eden war neun Jahre alt. "In der Vergangenheit haben wir Frankreich eher unterstützt als Belgien", erinnerte sich Belgiens Stürmerstar. Eden ist im wallonischen Braine-le-Comte aufgewachsen, bis zur französischen Grenze sind es rund 50 Kilometer. Doch heute will er mit Belgien siegen.