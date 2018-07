Diese Frisur trägt Neymar nicht mehr

Für Neymar hagelte es während der WM schon viel Kritik. Neben seinen theatralischen Schwalben sorgte vor allem die Eitelkeit für Unmut bei den Fans. Das Motto vom Brasilien Superstar scheint zu sein: In jedem Spiel eine neue Frisur.

© Getty

"Nicht wegen meiner Frisur so weit gekommen"

Der 26-Jährige stellte zwar klar: "Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich ein netter Typ bin. Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich Neymar heiße. Und ich bin nicht wegen meiner Frisur so weit gekommen." Jetzt machte er es aber schon wieder.

© Getty

Kurzhaarschnit in Naturfarbe

Auf Spaghetti-Style und blonde Föhn-Frisur folgte jetzt ein klassischer Kurzhaarschnitt in schwarz.

© Getty

Kampf um Viertelfinale

Heute (16.00 Uhr im oe24-Liveticker) kämpft er in Samara um den Einzug ins WM-Viertelfinale. Im Duell mit Mexiko ist die "Selecao" klar in der Favoritenrolle. Die Selecao aber nach dem bisherigen Turnierverlauf gewarnt, kam doch mit Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Argentinien und Spanien schon für viele Mitfavoriten vorzeitig das Aus.