England-Fans feiern irre Party bei IKEA

Englands Fußball-Nationalmannschaft darf weiter vom zweiten WM-Titel der Geschichte träumen. Mit einem 2:0 (1:0) gegen Schweden stießen die Three Lions am Samstag erstmals seit 1990 wieder ins Halbfinale einer Weltmeisterschaft vor. Dort wartet am kommenden Mittwoch im Moskauer Luschniki-Stadion Kroatien.

IKEA wird zur Partyzone

Die ganze Nation ist jetzt im Party-Rausch. Einige Fans feierten auf ganz besonders kuriose Art und Weise. Ausgerechnet das schwedische Möbelgschäft IKEA verwandelten sie zur Partyzone, sprangen auf den Betten und stimmten dabei lautstark Lieder an.

"England Fans haben Ikea belagert", postete der FIFA-Account auf Twitter.

England fans have invaded IKEA ????????????pic.twitter.com/rxbZH0CYUt — FlFA World Cup (@WorIdCupFC) 7. Juli 2018

Andere Fans sauer: "Hoffe sie werden verhaftet"

Vielen anderen Anhängern stößt diese Aktion aber sauer auf.

"Leute, die denken es sei lustig, IKEA zu verwüsten, sind Dickköpfe", schrieb ein User.

People who think it's funny that a bunch of inbreds invade #ikea and smash it up after we won yesterday, are dickheads. — Richard V B. (@southcoastbloke) 8. Juli 2018

Ein anderer twittert: "Ich hoffe sie werden verhaftet und verpassen das Spiel am Mittwoch."