England-Show: Jetzt sprechen die Prinzen

Nach einem 2:0 gegen Schweden steht England erstmals seit 28 Jahren in einem WM-Halbfinale. Die Euphorie im Königreich ist grenzenlos. Auch Prinz William und Prinz Harry ließen sich vom Fußball-Fieber anstecken.

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Kensington-Palastes, gratulierten sie dem englischen Fußball-Team: "Ihr wolltet Geschichte schreiben, England, und ihr tut genau das. Es ist eine unglaubliche Weltmeisterschaft und wir genießen jede Minute. Ihr verdient diesen Moment - der Fußball kommt nach Hause zurück!"

You wanted to make history @England and you are doing just that. This has been an incredible #WorldCup run and we’ve enjoyed every minute. You deserve this moment – Football’s Coming Home! W