Fans verspotten weinenden Sergio Ramos

Nach einem 2:3 im Elfmeterschießen (1:1 in der regulären Spielzeit) gegen Gastrgeber Russland, schied Spanien sang- und klanglos von der Weltmeisterschaft aus. Kapitän Sergio Ramos weinte nach dem Schlusspfiff bittere Tränen, ein zweiter WM-Titel nach 2010 bleibt dem 32-Jährigen wohl verwehrt.

Bei den Fans von Liverpool sorgte das für Schadenfreude. Zur Erinnerung: Im Finale der Champions League verletzte sich Superstar Mo Salah nach einem harten Zweikampf mit Ramos, musste früh vom Platz. Torhüter Lloris Karius, der später zweimal patzte, versetzte er einen Ellenbogenschlagen. Am Ende setzte sich Real 3:1 durch. Ramos ließ sich nach der Partie- feiern.

In den sozialen Netzwerken hagelt es jetzt die Retourkutschen. "Es freut mich, dass er raus ist", schreibt ein User.

When your boyfriend pauses his football related screeching to rewind the TV and snap a photo of Ramos crying. #WorldCup18 pic.twitter.com/z417Y480Xg