Feueralarm! Hotel von Schwedens Nationalteam evakuiert

Die schwedische Mannschaft bei der Fußball-WM in Russland ist am Samstag unsanft geweckt worden. Um ca. 8.30 Uhr Ortszeit ging im Teamhotel in Samara ein Feueralarm los und dieses musste evakuiert werden.

Die Spieler mussten ihre Zimmer verlassen, konnten aber bald zurückkehren, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Swedish striker Ola Toivonen in the hotel lobby with Sweden and Hamburg SV midfielder Albin ... https://t.co/xbFrVVuv0L via @MailOnline — ostroushko (@jcnhjeirj) 7. Juli 2018

Die Schweden residieren im Lotte-Hotel, wo eine Nacht 230 Euro kostet. Die Spieler wurden in die Lobby gebracht, während der Alarm läutete. "Wir könnten auch ohne dem Ganzen auskommen", sagte einer der Spieler lapidar. Natürlich standen die Fußballer vor dem so wichtigen WM-Spiel gegen England unter Druck. Lärm ist das Wenigste, was sie in so einer Situation brauchen können.