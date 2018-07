Final-Thriller auf oe24.TV ab 20 Uhr

Mit oe24.TV können Sie heute das Badewetter genießen und verpassen trotzdem nichts vom WM-Finale. Zur Primetime um 20 Uhr wird auf oe24.TV das Finale in voller Länge noch einmal angepfiffen – live on tape und in perfekter HD-Qualität. Kommentiert wird es vom Kult-Duo Robert Seeger und Edi Finger. Experte Seeger tippt übrigens auf Kroatien. „Ich hoffe immer auf den Underdog – mein Tipp: 2:1 für Kroatien“, legt er sich fest. Ein Kroatien-Fan ist auch oe24.TV-Experte Frenkie Schinkels. Seit 16 Jahren ist er im Sommer dort: „Die Kroaten kennen mich nur nackert“, gesteht der FKK-Fan schmunzelnd.