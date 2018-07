Frankreich-Sieg: Irrer Aufstand im Netz

Frankreich steht 20 Jahre nach dem Titelgewinn bei der Heim-WM wieder im Finale einer Fußball-Weltmeisterschaft. Die "Equipe Tricolore" setzte sich im ersten Halbfinale des Turniers in Russland am Dienstagabend gegen Belgien mit 1:0 (0:0) durch. Innenverteidiger Samuel Umtiti traf in der Arena von St. Petersburg in der 51. Minute nach einem Eckball per Kopf entscheidend.

Schlammschlacht in sozialen Netzwerken

Nach dem 1:0 konzentrierte sich die Les Blues aber vor allem darauf das Ergebnis zu halten, verteidigte teilweise mit zehn Mann. Das stieß den Fans genauso sauer auf, wie das Zeitspiel zum Ende der Partie.

In den sozialen Netzwerken entwickelte sich eine Regelrechte Schlammschlacht.

"Frankreich ist letzte Mannschaft, die sich Titel verdient hätte"

"Frankreich ist nach diesem Spiel die letzte Mannschaft, die sich den WM-Titel verdient hätte schrieb ein User."

verdient hätte. Einfach nur traurig die letzten Spielminuten. #FRABEL — SingleTuber (@SingleTuber) 10. Juli 2018

Frankreich ist im Finale...

Kann mal bitte jemand den Boden sauber machen ? Hab mich übergeben*-*#FRABEL — ⚡️Ein Malfoy Typiii⚡️☁️ (@DA_MalfoyTypiii) 10. Juli 2018

#FRABEL

Ich habe fast Gefallen an Fußball gefunden - und dann sehe ich so ein Spiel.



Wie kann eine Mannschaft nur so unsportlich sein? Ekelhaft. — Jessy' (@Alourial) 10. Juli 2018

Belgien: über 60% Ballbesitz, agil, leider überhastet im Angriff.

Frankreich: auf Zeit spielende Kinder, denen nach 70 Minuten die Ideen ausgehen und die dann nur noch Zeit schinden.

Und wer kommt weiter? Genau. Ein trauriger Tag für die Fußballkultur. #FRABEL — Lutz Granert (@Kontrapunkteur) 10. Juli 2018

Eine Userin kann die Kommentare nicht verstehen, erinnert an Neymar. "Wie sich jetzt alles beschweren, wie unverdient Frankreich wegen ihrem "unsportlichhem Verhalten" in das Finale geht. So schnell ist Neymar vergessen schrieb sie.

Manche Komentare hier..????????‍♀️ Belgien war heute einfach zu schwach. Lukaku und De Bruyne waren nicht vorhanden. Frankreich hat mehr geackert und verdient und souverän gewonnen. Fertig. #FRABEL — lyyhots (@lyyhots) 10. Juli 2018