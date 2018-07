Frankreich ist Favorit, Kroaten gefährlich

Würfeln. Die Franzosen zählten vor Beginn der WM zu den Mit-Favoriten, die Kroaten höchstens als Außenseiter. Auch jetzt vor dem Endspiel wäre der logische Favorit Frankreich. Doch bei diesem Turnier ist schon so viel passiert, dass man beim Tippen des Resultats durchaus einen Würfelbecher nehmen kann.



Außenseiter. Bei dieser WM ist eben alles anders. Geht man nach dem Trend, müsste die kleine Nation siegen. Also die Kroaten. Sie sind vollgepumpt mit Adrenalin, gehen an die Grenzen, sogar manchmal darüber hinaus. Sie spielen Fußball mit Herz und scheinen nicht müde zu werden. Schon dreimal überstanden sie eine Verlängerung. Kroatien ist zwar ein kleines Land, ihre Spieler stehen aber bei großen Klubs unter Vertrag. Modrić bei Real, Rakitić bei Barça, Mandžukić bei Juventus. Sie fürchten keinen Gegner.



Favorit. Und die Franzosen? Sie haben alles, was eine Weltmeistermannschaft braucht. Eine starke Defensive, ein ausgezeichnetes Mittelfeld und eine tolle Offensive. Dazu haben sie mit dem 19-jährigen Mbappé eine Rakete. Der ist pfeilschnell und torgefährlich, hat das Zeug, in die Fußstapfen eines Messi oder Ronaldo zu treten. Teamchef Deschamps hat die richtige Mischung zwischen jung und alt gefunden. Und gemeinsam haben sie natürlich den Hunger nach Erfolg.