Gummihuhn: So kurios trainiert England

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat in der Vorbereitung für das Halbfinale am Mittwoch (20.00 Uhr im oe24-Liveticker) gegen Kroatien am Dienstag mit einem Gummihuhn trainieren lassen.

Three Lions setzten auf Spaßfaktor

Harry Kane und Co. warfen sich dieses unter großem Gelächter zu. Die kuriose Übung im Trainingslager in Repino bei St. Petersburg diente zum Aufwärmen und kam bei den Spielern sichtlich gut an. Davor im WM-Verlauf hatte Mittelfeldspieler Jesse Lingard Fotos gepostet, auf denen die Spieler im Schwimmbad ein Wettrennen auf aufblasbaren Einhörnern veranstalteten.

