Heute Messi- und Ronaldo-Show

Kasan. Lionel Messi oder Antoine Griezmann? Ein Superstar der WM wird sich heute im Achtelfinal-Duell zwischen Frankreich gegen Argentinien aus dem Turnier verabschieden. Beide konnten bisher noch nicht ganz überzeugen. Vor allem auf Messi ist der Druck enorm groß, immerhin soll er sein Land zum WM-Titel führen. Aber: Der Superstar blieb bisher in 666 Einsatzminuten in K.-o.-Spielen bei Weltmeisterschaften torlos. Heute bekommt er es mit Barcelona-Teamkollege Samuel Umtiti zu tun. „Ob ich will, dass mein Kumpel verliert? Ja, diesmal schon“, stellt der 31-Jährige klar. Denn für Messi ist die WM in Russland vermutlich die letzte Chance, den Pokal in die Höhe zu stemmen.

Torjäger Griezmann mit Kampfansage

Auf der anderen Seite setzt Frankreich voll auf Griezmann. Der betont: „Meine Power steigt. Ich bin sicher, dass ich schnell das Level erreichen werde, das alle von mir erwarten. Bei der EURO war es ähnlich, ab dem Achtelfinale war es gut.“ Klingt wie eine Kampfansage an Messi und Argentinien. Vor zwei Jahren holte sich Griezmann beim Heim-Turnier mit sechs Toren noch die Torjägerkrone. Jetzt ist er wieder gefordert – schon heute!

"Tornaldo" trifft auf "Beißer"

Sotschi. „Ich hoffe, dass es für uns als Mannschaft so weitergeht“, sagte Uruguay-Torjäger Luis Suárez nach dem Gruppensieg. Doch heute wartet im Achtelfinale mit Portugal ein ganz schwerer Brocken. „Wir dürfen weiter träumen, aber wir wissen, dass es im Achtelfinale schwerer wird“, betont Teamchef Óscar Tabárez.

Suárez und Cavani sollen es heute wieder richten

Allerdings hofft er auch, dass sein Traum-Sturmduo wieder zuschlägt. Suárez und Edinson Cavani haben gegen Russland erstmals bei einer WM in einem Spiel getroffen. Für Barças Suárez war es WM-Tor Nummer sieben, das zweite im laufenden Turnier. PSG-Stürmer Cavani hat nach je einem Treffer 2010 und 2014 nun auch 2018 angeschrieben. Apropos 2014: Da scheiterte Uruguay in der ersten K.-o.-Runde gegen Kolumbien (0:2). Heute soll diese Erinnerung ausgelöscht werden.

Santos: "Wir haben unsere Waffen"

Ob Portugal da mitspielt? Der amtierende Europameister gibt sich selbstbewusst. „Uruguay hat eine hohe Qualität und Topspieler. Sie sind exzellent, aber Portugal auch. Wir haben unsere Waffen und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen“, stellt Teamchef Fernando Santos klar. Die Hoffnungen ruhen einmal mehr auf Superstar Cristiano Ronaldo. Und: Portugal hat nur eines seiner letzten 17 Spielen bei großen Turnieren verloren.