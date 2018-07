Heute spielt 3. gegen 4. Verlierer

Bei allem Respekt vor dem Spiel um Platz drei: Da spielt der dritte gegen den vierten Verlierer. Wenn du so knapp dran bist, dir den Titeltraum zu erfüllen, ist Platz drei nur ein matter Trost. Der interessiert vielleicht die Statistiker, aber das auch nur erst mit etwas Abstand.



Dem einen oder anderen Spieler wird heute die Enttäuschung über das nicht gewonnene Semifinale anzumerken sein. Lukaku und Kollegen denken schon an den Heimflug, die Familie oder den Urlaub auf Ibiza. Ich rechne damit, dass der eine oder andere Ersatzmann zum Einsatz kommen wird. Damit könnte doch noch was aus der Partie werden – Spieler haben die Chance, noch einmal in der Auslage zu zeigen, was sie können.

Torschütze vom 1:0 in der Vorrunde gehasst

Die Partie England gegen Belgien hatten wir ja schon vor zwei Wochen. Als letztes, bedeutungsloses Spiel in Gruppe G, das zum Reservisten-Duell wurde. Dass Belgien mit 1:0 gewann, sorgte unter den Experten im Land für Kopfschütteln. Denn dadurch mussten die Belgier in der K.-o.-Runde in die schwierigere Tableau-Hälfte. Goldtorschütze Adnan Januzaj wird seither von seinen Kollegen geschnitten, der muss allein frühstücken.



Mein Tipp: 2:2 nach Verlängerung. Im Elferschießen ist dann alles möglich.