Heute steigt Mega-Finale

Moskau. Ein Spiel für die Ewigkeit, in dem Legenden geboren werden. Die ganze Welt blickt heute ins Moskauer Luschniki-Stadion – Frankreich oder Kroatien, wer wird Weltmeister? Zumindest wenn es nach Pogba geht, wird der Titel zum zweiten Mal nach 1998 an „Les Bleus“ gehen. „Wir lassen es nicht zu, dass eine ­andere Mannschaft den Pokal mitnimmt“, so der Frankreich-Superstar. Kollege Matuidi untermauert: „Das ist das Spiel unseres Lebens.“

© oe24 Grafik Aufstellung der beiden Mannschaften

Das ist es aber auch für die Kroaten. Erstmals in der Geschichte steht man im Endspiel, will jetzt den großen Coup. „Wir müssen Vertrauen in unsere Qualitäten haben, unsere Gegner respektieren, aber nicht glauben, dass irgendjemand besser ist als wir. Wenn wir denken, dass jemand besser ist, ist es unmöglich, ihn zu besiegen“, sagt Coach Dalić. Superstar Rakitić verspricht: „Ein Finale spielt man, um es zu gewinnen. Wir werden 22 Krieger sein.“ „Die Feurigen“ sind Underdog, setzten aber auf ihre Leidenschaft: „Seit ich in der Nationalelf bin, habe ich noch nicht so eine Gemeinschaft gesehen, die uns dahin geführt hat, wo wir jetzt stehen“, so Kapitän Modrić. Sportlich geht die Milliardentruppe von Frankreich als Favorit in die Partie. Zwei Jahre nach dem verlorenen EM-Finale wollen die Franzosen heuer jubeln. „Die Schmerzen von vor zwei Jahren haben wir noch nicht vergessen“, sagt Trainer Deschamps. „Deshalb müssen wir alles dafür tun, dass es diesmal anders ausgeht.“ Es ist angerichtet.