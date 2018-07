Kroaten feiern Mega-Party in Ottakring

Viertelfinale, die Kroaten kommen! Nach einem echten Krimi setzten sich Modric & Co. im Elfmeterschießen 3:2 gegen Dänemark durch (reguläre Spielzeit 1:1). Torhüter Subasic wurde zum großen Helden.

"Natürlich sind wir stolz und glücklich"

"Es scheint, dass es unsere Generation in den letzten zehn Jahren nicht normal machen kann. Bei der EM 2008 gegen die Türkei (Niederlage im Elfmeterschießen/Anm.) war es auch so. Gott sei Dank war unser Torwart dreimal an der richtigen Stelle. Ich glaube, die Mannschaft hat das verdient. Natürlich sind wir stolz und glücklich. Wir möchten die WM weiter genießen. Ein Viertelfinale gegen den Gastgeber, das ist unglaublich - ein Schritt näher zum großen Ziel", jubelte Supestar Ivan Rakitic.

Friedliche WM-Party

In Wien feierten tausende Kroaten auf der Ottakringerstraße bis in die frühen Morgenstunden. Bis auf wenige Böllerwürfe blieben die Feierlichkeiten friedlich. Die Polizei musste nicht eingreifen.