Messi eröffnet Playoffs gegen Frankreich

Argentinien und Frankreich haben eines gemeinsam: Beide Teams konnten in der Gruppenphase nicht überzeugen. Mit dem Krisenduell der beiden Mitfavoriten wird am Samstag (16 Uhr im oe24-Livticker) das Achtelfinale eingeläutet.

Messi setzt auf göttliche Hilfe

Messi & Co. konnten in der Gruppe D nur den zweiten Platz erobern, blieben hinter Kroatien zurück. Am letzten Spieltag sicherte man sich mit einem 2:1 gegen Nigeria erst in der 86. Minute den Aufstieg. "Ich wusste, dass Gott mit uns ist und uns nicht verlassen würde", sagte Messi.

Frankreich holte sich zwar den Gruppensieg, blieb aber ebenfalls klar hinter den Erwartungen zurück. Messi warnt dennoch vor dem Gegner: "Wir haben die Franzosen genau beobachtet. Sie haben individuelle Klasse auf jeder Position. Sie haben viele Spieler, die den Unterschied ausmachen können."

"Wir wissen was zu tun ist"

Dennoch stellt der 31-Jährige klar: "Wir wissen, was wir zu tun haben." Im direkten Duell hat Argentinien die Nase vorne. In elf Spielen feierte die "Albiceleste" sechs Siege und holte drei Unentschieden.