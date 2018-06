Messi ist noch lang nicht in Topform

Argentinien hat sich ins Achtelfinale gezittert. Aber jetzt wartet eine höchst talentierte französische Nationalmannschaft auf die teilweise wie ein Chaoshaufen wirkende Truppe von Jorge Sampaoli. Es wird sehr schwer, den Erfolg von 2014, als der Final-Einzug geschafft wurde, zu wiederholen.

Sampaoli hat die Truppe nicht im Griff

Argentinien muss aggressiv und bissig auftreten wie in der ersten Halbzeit gegen Nigeria. Die Frage ist, ob Sampaoli seine Mannschaft noch im Griff hat. Ich habe das Gefühl, dass das fragile Gebilde der Argentinier jederzeit wie ein Kartenhaus einstürzen kann.

Der Aufstieg steht und fällt mit Messi, er kann den Unterschied ausmachen. Sein Tor gegen Nigeria war Extraklasse. Aber in vielen anderen Szenen sah man: In Hochform ist der Knabe noch nicht. Er leistet sich viele Fehlpässe, was man von ihm nicht gewohnt ist. Aber wenn er sich überwindet und über den Kampf kommt, ist er vielleicht schneller wieder dort, wo ihn seine Fans gerne hätten.

Im Mittelpunkt steht Duell Messi – Griezmann

Extra-Brisanz gibt der Partie das Duell Messi gegen Griezmann, das vergangene Saison schon in der spanischen Liga für Furore gesorgt hat.

Ich sehe leichte Vorteile für Frankreich und tippe auf ein 2:1.