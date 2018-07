Neymar zu Real? Das würde passen

Also gleich einmal vorweg: Die Summen, die da schon wieder im Raum stehen, sind absoluter Irrsinn. Aber wenn Vereine bereit sind, solche Wahnsinns-Ablösen zu zahlen, dann wird der Trend auch weiter in diese Richtung gehen. Was Neymar und Ronaldo betrifft – diese Wechsel kann ich mir gut vorstellen.

Ronaldo sucht eine neue Herausforderung

Ronaldo ist bei Real nicht mehr restlos glücklich. Ich glaube, er sucht auch eine neue Herausforderung. Dabei hätte ich zwar eher an eine Rückkehr zu Manchester United gedacht – aber Juventus ist auch eine gute Adresse. Ronaldo würde auch die gesamte italienische Liga wieder aufwerten. Und Juve würde sowieso einen gewaltigen Schritt nach vorne machen.

Neymar logischer Nachfolger von CR7

Und bei Real wäre dann natürlich Platz für Neymar. Es ist ja kein Geheimnis, dass er zum „weißen Ballett“ will. Mit Ronaldo gemeinsam kann ich mir das nicht vorstellen, da sind die zwei Egos dann wahrscheinlich zu groß. Aber wenn Ronaldo geht, würde Neymar perfekt zu Real passen. Dann hat er sicher auch größere Chancen, die Champions League zu gewinnen. Mit Paris sehe ich da eher schwarz.