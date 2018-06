Ronaldo will Uruguay abschießen

Portugal steht im Achtelfinale der WM in Russland - Cristiano Ronaldo sei Dank. Der Superstar zeigte sich für vier der fünf Portugal-Tore verantwortlich. Am Samstag (20 Uhr im oe24-Liveticker) soll er auch Uruguay aus dem Turnier schießen.

Uruguay setzt auf Suarez und Cavani

Doch auch das Herzstück der Südamerikaner ist der Angriff. Mit Luis Suarez und Edinson Cavani hat der Sieger der Gruppe A zwei Superstars in den Reihen. Beide zeigten sich im laufenden Turrnier schon treffsicher. "Ich hoffe, dass es für uns als Mannschaft so weitergeht", tönte Suarez. Uruguay blieb als einzige Mannschaft in der Gruppenphase ohne Gegentor.

"Wissen, dass es im Achtelfinale schwerer wird"

Coach Tabarez warnt jetzt aber vor den Portugiesen: "Wir dürfen weiter träumen, aber wir wissen, dass es im Achtelfinale schwerer wird." In zwei direkten Duellen setzte sich einmal Portugal, ein Spiel endete unentscheiden.