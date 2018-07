Schlacht ums Finale

„Wir sind noch nicht fertig“, so England-Goalgetter Kane. Die „Three Lions“ stehen erstmals seit 28 Jahren in einem WM-Halbfinale, planen jetzt den großen Coup – den ersten Titel seit 52 Jahren. „Wir wollen das jetzt bis zum Ende durchziehen“, tönt Kane. Die letzte Hürde vor dem großen Finale ist heute Kroatien. „Wir wissen, dass uns ein hartes Spiel erwartet. Aber wir sind zuversichtlich“, so Kane weiter. Eine ganze Nation spielt verrückt, der Titel ist nahe wie schon lange nicht. „Wir wollen das Land stolz machen“, betont Mittelfeld-Ass Alli.

Kroatien-Coach Dalic: "Es wird wieder eine Schlacht"

Große Rückendeckung gibt es auch in Kroatien. „Da ist die Hölle los. Und wir möchten noch weitermachen“, tönt Mittelfeld-Ass Rakitić. Erstmals seit 20 Jahren steht man im Halbfinale, das Finale wäre eine Premiere. „Hoffentlich gehen wir noch einen Schritt weiter als damals 1998, wir haben alles, was es dazu braucht“, so Kapitän Modrić. Angst, dass die zwei Elfmeterschießen zuletzt im Achtelfinale gegen Dänemark sowie im Viertelfinale gegen Russland zu viel Kraft gekostet haben, hat man im kroatischen Lager nicht. „Natürlich haben wir noch Kraft für die Engländer. Es wird wieder eine Schlacht, aber ich glaube an uns“, so Coach Dalić vor dem ersten WM-Duell der beiden Teams. Insgesamt traf man sieben Mal aufeinander. Die Engländer feierten bei einem Remis vier Siege, Kroatien zwei. Das letzte Duell in der WM-Quali vor neun Jahren gewann England 5:1.

Kane will England ins Finale schießen

Mit sechs Treffern führt Harry Kane derzeit die Torschützenliste bei der WM in Russland an. Der Goldene Schuh rückt immer näher, heute will der 24-jährige Torjäger (Marktwert: 150 Millionen Euro) wieder zuschlagen – doch dafür muss er einen „Fluch“ beenden. Kane hat bereits an sechs der sieben Wochentage für England getroffen, nur an einem Mittwoch noch nicht. Trifft er gegen Kroatien, wäre er nach Wayne Rooney und Frank Lampard erst der 3. Engländer mit Toren an allen 7 Wochentagen. Viel wichtiger: Der Superstar will heute mit England ins Finale einziehen und am Sonntag WM-Geschichte schreiben.