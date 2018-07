Skandal: Japan verarbeitet WM-Orakel

Der historische erste Viertelfinaleinzug schien für Japan bei der Fußball-WM zum Greifen nahe, Belgiens "goldene Generation" spielte aber nicht mit. Aus dem 2:0 wurde in der Nachspielzeit einer dramatischen Partie in Rostow am Don am Montagabend noch eine 2:3-Niederlage, die die "Blauen Samurai" fassungslos zurückließ. "Es fühlt sich wie eine Tragödie an", sagte Trainer Akira Nishino.

Das WM-Aus bedeutete auch das Aus für Krake Rabio - auf tragische Art und Weise. Das Orakel tippte in die gesamte Vorrunde richtig. Vor jedem Spiel gab es jeweils drei Tore mit Futter zur Wahl. Sieg, Remis oder Pleite. Japanische Medien berichteten jetzt aber: "Die Krake wurde zum Markt gebracht."

Im Klartext heißt das: Zum Verzehr freigegeben.

Im Netz löste das jetzt einen Shitstorm aus. Ein User schrieb: "Kraken sind hochintelligente Wesen. Ich hoffe, sie erheben sich unter ihren Wellen und wehren sich gegen ihre Unterdrücker."

