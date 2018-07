So jubelt Kane über den Elfer-Triumph

England ist bei der Fußball-WM als letztes Team ins Viertelfinale eingezogen. Die "Three Lions" setzten sich in Moskau gegen Kolumbien nach einem 1:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Damit besiegte England seinen Fluch und gewann erstmals seit dem EM-Viertelfinale 1996 wieder ein Elfmeterschießen.

"Es waren so viele Emotionen"

Superstar Harry Kane, der schon in der regulären Spielzeit vom Punkt traf, war glücklich: "Wir haben gut gespielt, es waren so viele Emotionen im Spiel. Wir haben die Partie kontrolliert. Es war unglücklich, so spät den Ausgleich zu kassieren. Danach sind wir ruhig geblieben und wieder aufgestanden. Wir haben einen großartigen Charakter im Team. Das gibt uns viel Kraft für die kommenden Aufgaben."

Auch Torhüter Jordan Pickford jubelte: "Wir haben viel investiert. Nur der Elfmeter von Falcao war unhaltbar. Ich war entspannt und hatte genügend Kraft für das Elfmeterschießen. Das ist Fußball. Wir haben nie aufgehört, daran zu glauben."

"Ich denke schon an Schweden"

Im Viertelfinale treffen die Three Lions jetzt auf Schweden. Coach Southgate tönte nach dem Sieg gegen Kolumbien: "Wir haben während der 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Meine Spieler sind danach ruhig geblieben. Die ganze Welt weiß, dass das Elfmeterschießen keine Spezialität von uns ist. Wir haben sowohl die Technik als auch unser Verhalten in der Mannschaft trainiert. Das ist ein besonderer Moment für uns, aber ich denke schon an das Spiel gegen Schweden."