So kurios verteidigt Neymar seine Schwalben

Der brasilianische Superstar Neymar (26) ist ohne Zweifel einer der besten Fußballer der Welt - und trotzdem ärgern sich beinahe nach jedem Spiel Millionen Fans über den Stürmer. Der Grund ist seine unfassbare Theatralik, die er auch im WM-Achtelfinale gegen Mexiko (2:0) zur Schau gestellt hat. Nach dem Spiel stellte er sich in einem kuriosen Interview der Presse und wittert eine Verschwörung.

Der Mexikaner Miguel Layun stieg dem am Boden liegenden Neymar leicht auf den Fuß. Eine klare Tätlichkeit, die allerdings nicht geahndet wurde. Neymar allerdings wälzte sich so am Boden herum, dass man das Schlimmste befürchten musste. Nicht wenige Zuseher glaubten an ein gebrochenes Bein - keine zwei Minuten später dribbelte sich der Brasilianer aber wieder durch den gegnerischen 16er.

Die Kritik an seinen Schauspieleinlagen kann Neymar nicht nachvollziehen: "Die Kritik ist doch nur ein Versuch mich zu untergraben. Sonst nichts. Eine klare Verschwörung. Mir ist die Kritik egal, darum kümmere ich mich nicht. Ich will auch kein Lob einheimsen, mir geht es nur darum, mit dem Team zu gewinnen."

Allerdings mehrt sich sogar in seiner Heimat Brasilien Kritik an Neymar. Viele Fans stören sich an der Theatralik des Superstars. Ein Kneipenwirt spendiert pro Schwalbe sogar eine Lokalrunde.