Spott & Hohn für nächste Neymar-Einlage

73. Minute im WM-Achtelfinale zwischen Brasilien und Mexiko. Es kommt zu einer Rudelbildung unweit der brasilianischen Coachingzone. Was war passiert? Layún und Neymar waren aneinandergeraten. Der Mexikaner ist dem Superstar auf den rechten Fuß getreten. Ob freiwillig oder unfreiwillig, ist schwierig zu beurteilen. Per VAR wird die Szene geprüft, es war wohl eine Tätlichkeit, doch Neymar stirbt sieben Tode und windet sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. So weh hat es garantiert nicht getan. Es ist die nächste übertriebene Schauspieleinlage des begnadeten Kickers.

© APA

Im Netz erntet Neymar dafür nur Spott und Hohn: