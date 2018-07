Uruguay-Goalie macht den Karius

In der 61. Minute ging Frankreich im Viertelfinale gegen Uruguay mit 2:0 in Führung - eine Vorentscheidung! Das Tor tat den Südamerikanern so richtig weh, war der Schuss von Griezmann doch mehr als haltbar. Der Star der Franzosen zog aus rund 20 Metern ab - Uruguay-Schlussmann Muslera rutschte der Ball durch die Finger und landet im Tor. Der Keeper machte dabei ein unglückliche Figur. Viele Fans erinnerte die Aktion an den Patzer von Liverpools Loris Karius im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.

Selbst ORF-Kommentator Michael Roscher sprach von einem "Eiertor".