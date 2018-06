"Bier-Engpass": Egger startet Export zur WM

Es ist die Horror-Nachricht für viele Fußball-Fans: Im WM-Gastgeberland Russland wird das Bier knapp. Darum hilft nun die Privatbrauerei Egger aus dem niederösterreichischen Unterradlberg aus: Am Montag fuhren die ersten 20 Lkw-Züge voll mit Egger-Bierköstlichkeiten nach Russland ab, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.



"Wir liefern 840.000 Dosen oder umgerechnet 420.000 Liter Bier nach Russland", zeigt sich der Geschäftsführer für Verkauf und Marketing bei Egger Getränke, Bernhard Prosser, erfreut. "Das ist erst der Start – wir werden künftig noch sehr viel mehr Bier nach Russland liefern."

Durst soll gestillt werden

Das Bier werde rechtzeitig im Verkauf sein, um den Durst der WM-Fans zu stillen: "Dass die Produkte aus unserem Haus in der halben Welt konsumiert werden, macht uns sehr stolz", so Prosser. Russland sei ein wichtiger Export-Markt, um die Marke Egger Bier zu stärken. Dank Egger Getränke darf nun also auch Österreich bei der WM in Russland ein bisschen mitmischen.



Pro Tag verlassen in der Hauptsaison übrigens bis zu 100 Lkw-Züge die Bier-Produktion in Unterradlberg. 40 Prozent davon werden exportiert.