Brasilien-Stars waren bei Wiener Friseur

Ex-Rapid-Stürmer Joelinton ist nicht nur Kunde bei Ümit Cantas Barber Club, sondern auch ein Freund von Brasilien-Star Firmino. Der sah Fotos, auf denen Joelinton bei Ümit zu Gast war, und schon klingelte das Telefon. "Er hat mich gefragt, ob ich zu Brasilien ins Hotel fahren würde", erzählt Ümit. Der 26-Jährige musste nicht lange überlegen und machte sich auf den Weg ins Luxushotel Ritz-Carlton auf dem Wiener Ring, wo die Samba-Kicker während ihres Wienaufenthalts inklusive Testspiel gegen Österreich logierten. Insgesamt hat er sieben Spielern die Haare geschnitten - u. a. Firmino, Coutinho, Casemiro und Ederson. Der Barber: "Ich bin auch ein Fan von ihnen, deshalb war es was Besonderes, diesen Stars so nahe zu kommen. Ein tolles Erlebnis. Sie waren alle cool drauf, haben Witze gemacht."

Brasilien war schon vor der WM mein Favorit

Als Dank für seine Dienste bekam Ümit im Anschluss ein Brasilientrikot mit Unterschriften überreicht. "Ich war schon vor der WM Brasilien-Fan, sie waren mein Favorit. Dass dann so etwas passiert ist natürlich ein super Zufall", grinst Ümit. Mit Stolz trägt er nun sein Geschenk und drückt dem Rekordweltmeister auf dem Weg zum möglichen sechsten Titel die Daumen. Für die Siegerfotos wären sie jedenfalls gerüstet.

Bekannt bei den Kickern

Auch unsere heimischen Kicker kommen immer wieder in Ümits Barber Club in der Hannovergasse 35 (1200 Wien). Zu seinen Kunden zählen einige Rapid-Stars, aber auch viele ÖFB-Nationalteamspieler wie David Alaba oder Florian Grillitsch. Jetzt ist er auch in Brasilien bekannt!