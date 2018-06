Das sind die kuriosesten Wetten zur WM

Ab heute rollt der Ball bei der 21. Fußball-WM in Russland – da kommen die Wettanbieter voll auf ihre Kosten. Wie bei jedem Großereignis gibt es völlig kuriose Wettmöglichkeiten, die meisten aus England. Wetten auf eine falsch gespielte Hymne? Kein Problem. Auch auf bissige Spieler, Trainerwechsel bei der Endrunde, keine Eigentore, Handtore oder das nächste Horror-Turnier der Engländer lässt sich tippen und Geld verdienen. Wettherz, was willst du mehr?

Geld verdienen mit Messi – und den sozialen Medien

Die kuriosesten Wetten sind aber jene rund um die beiden Superstar Messi und Ronaldo. Die beiden, die sich in den letzten zehn Jahren die Wahl zum Weltfußballer des Jahres fair aufgeteilt haben (je 5), haben in den sozialen Medien eine Vielzahl an Fans. Unibet lässt sich die Chance nicht entgehen, daraus eine Wettmöglichkeit anzubieten: Wenn Messi seinen ersten WM-Titel holt und am Finaltag (15. Juli) auf Facebook mehr als 110 Millionen Fans hat, gibt es das 21-Fache des Einsatzes retour. Derzeit hält der Argentinien-Superstar bei rund 90 Millionen Likes.

Ronaldo braucht 27 Mio. Follower

Und Ronaldo? Mit dem Portugiesen gibt es via Twitter Geld zu verdienen. Holt er mit seinen Portugiesen den 1. WM-Titel für sein Land und erreicht er am Finaltag 100 Follower auf Twitter, gibt es das 101-Fache des Einsatzes retour. Derzeit hält Ronaldo bei 73,7 Millionen. Auch bei Belgien-Stürmer Batshuayi spielen die sozialen Medien bei der Wette eine große Rolle. Wenn er nicht 15 Minuten nach einem WM-Spiel twittert, gibt es auf Unibet das 4-fache des Einsatzes retour.

Uruguay-Stürmer Luis Suarez biss der WM vor vier Jahren einen Gegenspieler. Sehen wir auch heuer wieder eine Beißattacke, gibt es, ebenfalls auf Unibet, das 31-fache des Einsatzes zurück. Die Quote darauf, dass eine falsche Hymne gespielt wird beträgt 6,00. Sollte kein einziges Eigentor fallen, lässt William Will mit einer Hammer-Quote aufhorchen: 64.00. Kurios.