Eine Million Fans empfangen Weltmeister in Paris

Frankreich ist vereint im Titelrausch: Hunderttausende bereiteten den Fußball-Weltmeistern nach ihrer Ankunft auf den Pariser Champs-Elysees einen triumphalen Empfang. Als der offene Doppeldeckerbus der WM-Helden mit zweistündiger Verspätung endlich auf der Prachtstraße eintraf, wollte der Jubel kein Ende nehmen.



Über dem kilometerlangen Boulevard stiegen Militärjets auf, die Rauchspuren in den Farben der Nationalflagge hinter sich herzogen. Fans schwenkten blau-weiß-rote Nationalflaggen, in der ganzen Stadt hupten Autos, um das siegreiche Team um Trainer Didier Deschamps zu feiern.



Voilà je pourrais dire que j’y étais. 20 ans après on est champion. Que du bonheur. Quel autre sport peut créer autant d’énergie, autant de chant , autant de plaisir ????????????????????#fiersdetresbleus #ChampsElysees #ChampionDuMonde pic.twitter.com/8yw6NxpW0j — Melou (@Myssah_971) July 16, 2018







Mega-Auflauf auf der Champs-Elysees

Der Bus der Nationalmannschaft war mit einer rund zweistündigen Verspätung an der Place Charles de Gaulle am Triumphbogen angekommen. Die Spieler stiegen dann in der Nähe der Champs-Elysees in einen offenen Doppeldeckerbus um. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben rund 2.000 Beamte im Einsatz.



Von Macron empfangen

Im Elyseepalast, dem Amtssitz von Präsident Emmanuel Macron, warteten laut Fernsehsender BFMTV rund 3.000 Menschen auf die Ankunft der Fußball-Helden. Macron hatte zu dem Empfang auch viele junge Sportler eingeladen. "Ändert nichts", lautete der Appell von Macron an die Weltmeister.

Macron hat die Fußball-Weltmeister in ungewöhnlich ausgelassener Atmosphäre im Elyseepalast empfangen. Der Präsident, Trainer Didier Deschamps und die Spieler stimmten am Montagabend auf den Stufen des traditionsreichen Amtssitzes die Nationalhymne "Marseillaise" an. "Das hat es noch nie im Elyseepalast gegeben", sagte ein Kommentator des Fernsehsenders BFMTV.



An dem Empfang nahm auch Macrons Frau Brigitte teil. Kapitän Hugo Lloris trug den WM-Pokal in der Hand, als die Fußballer im Garten des Palastes mit Jubel empfangen wurden. Es ertönte unter anderem die legendäre Nummer "We are the Champions" der britischen Rockband Queen. Macron dankte dem erfolgreichen Team. "Die Mannschaft ist schön, weil sie geeint ist", betonte der Staatschef.



Le trajet vers les Champs-Elysées, filmé par Mbappé#championdumonde2018 pic.twitter.com/DLUbmDZxx4 — aZoU ⵣ ⭐⭐ (@OAzou75) July 16, 2018

Höchste Auszeichnung in Frankreich

Die Ehrenlegion wurde 1802 von Napoleon ins Leben gerufen, die Auszeichnung ist die höchste Frankreichs. Die Ehrenlegion hatte Ende vergangenen Jahres rund 93.000 Mitglieder. Jedes Jahr werden auch rund 400 Ausländer geehrt - im Gegensatz zu Franzosen werden sie damit aber nicht zu Mitgliedern der Ehrenlegion. Auch Frankreichs Fußball-Weltmeister von 1998 hatten vom damaligen Staatschef Jacques Chirac diesen französischen Verdienstorden erhalten, darunter auch Teamkapitän Didier Deschamps, der nun Trainer der Franzosen ist.