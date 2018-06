Fan entschuldigt sich für 'Busengrapscher'

Ein russischer Fußball-Fan hat sich bei der kolumbianischen Reporterin Julieth Gonzalez Theran entschuldigt, nachdem er diese während einer Live-Sendung auf einem öffentlichen Platz in Saransk auf die Wange geküsst hatte. Es sei um eine Wette gegangen, er bedauere sein Benehmen, so der Mann bei einem "anonymen" Anruf im Sender. Gonzalez Theran, die für die Lateinamerika-Redaktion der "Deutsche Welle" arbeitet und den Vorfall auf ihrem Instagram-Account als "inakzeptabel" bezeichnet hatte, nahm die Entschuldigung an. DW-Chefredakteurin Ines Pohl sagte: "Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern sexuelle Gewalt."

Der Fan gab als Begründung für sein Vorgehen an, mit einem Freund gewettet zu haben, die Reporterin vor laufender Kamera auf die Wange zu küssen. Erst im Nachhinein sei ihm aufgefallen, dass er bei seiner Aktion nicht nur die Schultern der Journalistin, sondern auch ihre Brust berührt hatte. Anschließend war er in der Menschenmenge untergetaucht.