Irre Maradona-Show bei Argentinien-Sieg

Der frühere argentinische Fußball-Weltmeister Diego Maradona hat vor dem Anpfiff des WM-Spiels der Albiceleste gegen Nigeria für große Erheiterung im Stadion von St. Petersburg gesorgt. In der VIP-Loge erblickte der Altstar einen weiblichen Fan im Nigeria-Trikot, hielt die Sicherheitskräfte an, die Dame zu ihm durchzulassen und legte vor seinem Sitzplatz einen spontanen Tanz mit ihr hin.

Die Szene wurde über die Stadion-Leinwand übertragen und erfreute die Fans beider Lager sichtlich. Nahezu sämtliche Zuschauer im direkten Umkreis hielten die Szene per Handy fest. In den sozialen Netzwerken wurde der Tänzchen-Film in kürzester Zeit zum Renner.

© APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Striptease

Doch darüber hinaus bot er seinen Fans noch so viel mehr: Nach dem Siegtreffer durch Marcos Rojo kurz vor Schluss zeigte Maradona den Reihen unter ihm die Mittelfinger beider Hände und wirkte wie entfesselt...

© Screenshot

... oder strippte für die Menge, indem er sein Bäuchlein präsentierte.

© Twitter

Sekundenschlaf

Zur Pause hatte er jedoch in seinem VIP-Sitz mit geschlossenen Augen inne gehalten.

Alkohol oder Drogen?

Schnell wurde im Netz spekuliert, was Maradona da wohl eingeworfen habe - Einigkeit herrschte jedenfalls darüber, dass der Auftritt keineswegs nüchtern erfolgt sein kann.

Ärztliche Hilfe benötigt

Für Edelfan Diego Armando Maradona war die Aufregung beim dramatischen Einzug von Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft in WM-Achtelfinale zuviel. Der argentinische Sender TyCSports berichtete am Dienstagabend, dass die 57 Jahre alte Fußball-Ikone nach der Partie in St. Petersburg ärztlich behandelt werden musste.



Bilder zeigen einen völlig erschöpften Maradona auf einem Sessel in einem VIP-Loge zusammen mit Sanitätern. Einer der Helfer fühlt Maradona den Puls.

Argentinien mit Last-Minute-Aufstieg

Argentinien hat doch noch den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland geschafft. Der zweifache Weltmeister gewann am Dienstag zum Abschluss der Gruppe D in St. Petersburg gegen Nigeria mit 2:1 (1:0) und sicherte sich damit Platz zwei hinter Kroatien. Die Kroaten, die das Achtelfinal-Ticket schon fix hatten, besiegten in Rostow am Don mit einer B-Elf Island mit 2:1 (0:0).



Damit kommt es im Achtelfinale zu einem Schlager. In Kasan treffen am Samstag (16.00) Frankreich und Argentinien aufeinander. Kroatien spielt am Sonntag (20.00) in Nischni Nowgorod gegen Dänemark um den Aufstieg ins Viertelfinale.



In St. Petersburg brachte Superstar Lionel Messi die Argentinier mit seinem ersten Turniertor in Führung (14.). Nach einem Foul von Javier Mascherano verwertete Victor Moses einen Elfmeter zum Ausgleich (51.), doch Marcos Rojo schoss die Südamerikaner in der 86. Minute noch zum Sieg und ins Achtelfinale. In Rostow feierte Kroatien den dritten Sieg im dritten Spiel. Milan Badelj (53.) und Ivan Perisic (86.) erzielten die Tore der Kroaten, Gylfi Sigurdsson traf per Elfmeter zum zwischenzeitlichen Ausgleich (76.).