Island-Spieler wurde plötzlich Instagram-Star

Wie schon bei der letzten EM begeisterten die Isländer auch bei ihrem ersten WM-Spiel in Russland wieder die Zuseher. Der Underdog hielt den Fußball-Riesen Argentinien gekonnt in Zaum und beendete die Partie mit einem 1:1.

Aber nicht nur das sportliche Können scheint viele – vor allem weibliche – Fans für die isländische Mannschaft schwärmen zu lassen. Einer hat es der Welt besonders angetan. Prompt nach seiner Einwechslung kletterte seine Follower-Anzahl auf Instagram enorm in die Höhe. Mittlerweile stieg die Anzahl von rund 40.000 auf über 613.000 Abonnenten - Tendenz steigend.

An was das wohl liegen mag? Man kann nur mutmaßen. Der Hype um ihn scheint dem 30-Jährigen, der beim deutschen Zweitligisten SV Sandhausen spielt, jedenfalls peinlich zu sein. Zumindest hat er sich dazu noch nicht geäußert.

Spiel gegen Nigeria

Ist wahrscheinlich auf besser so. Immerhin soll er sich nicht auf Likes, sondern auf Fußball konzentrieren. Am Freitag muss seine Mannschaft gegen Nigeria ran. Vielleicht knackt er nach diesem Spiel gar die Million an Followern…