Koks-Eklat? Maradona feiert im Flieger mit verdächtigem Päckchen

Tequila und Koks. Der ehemalige Fußball-Superstar sorgte in Vergangenheit für so manche Skandale. Nun lässt es Diego Maradona im Privatjet so richtig krachen. Auf Instagram ist ein älteres Video aufgetaucht, dass Maradona beim Feiern filmt. Er platziert einen Vodka-Shot auf seinem Ellbogen, bevor er ihn ext. Aufmerksamen Usern fällt in dem Video aber noch etwas anderes auf. Neben dem argentinischen Fußball-Idol befindet sich ein verdächtiges Säckchen mit weißen Pulver.

Viele vermuten in dem Päckchen Kokain. Nach seinem irren Auftritt beim Spiel Argentinien gegen Nigeria in St. Petersburg vermuteten viele einen Rückfall des Superstars.