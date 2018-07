Macrons irre WM-Party in Russland

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat auf der VIP-Tribüne mitgelitten und mitgefiebert. Mit wilden Jubelschreien und -gesten freute er sich ausgelassen auf der über den Sieg. "Ich freue mich sehr für Frankreich. Ich bin sehr stolz auf sie (die Spieler) und auf das kroatische Team, das ein sehr gutes Spiel gemacht hat", sagte der französische Präsident Macron in einer ersten Reaktion nach Schlusspfiff gegen Kroatien.

Das Bild, das Macron beim Torjubel beim 1:0 der Franzosen zeigt, ging um die Welt:

Macron hatte angekündigt das Fußball-Nationalteam nach der Weltmeisterschaft in seinem Amtssitz zu empfangen. Das Treffen sei für Montag im Elysee-Palast geplant, teilte ein Sprecher am Sonntag mit.

Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP sollen auch Macrons Frau Brigitte sowie frühere WM-Sieger und Olympia-Medaillen-Gewinner an dem Empfang teilnehmen. Zudem sind auch rund 1.000 junge Fußballer geladen.

Macron hat dem Weltmeister-Team noch am Sonntag in der Mannschaftskabine einen Besuch abgestattet - und einen ungewöhnlichen Überraschungsgast mitgebracht. "Ihr habt ganz Frankreich zum Träumen gebracht", sagte Macron zu den Fußballern, wie auf einem Instagram-Video von Mittelfeldspieler Paul Pogba vom Sonntagabend zu sehen ist.

Mitgebracht hatte Macron in die Kabine zu den Spielern einen Mann, der im Krieg in Mali einen Arm und ein Bein verloren hatte. Dieser Mann habe ihn zwei Tage vor dem Finale um einen Gefallen gebeten, sagte Macron: "Sagen Sie (den Spielern), dass sie einen kleinen Franzosen wie mich zum Träumen gebracht haben", erzählte Macron und meinte: "Deswegen habe ich ihn euch mitgebracht: weil ich wollte, dass ihr spürt, was ihr tut."

© Instagram/Paul Pogba

Olivier Giroud (Spieler Frankreich): "In der Kabine feiern wir gerade mit den Präsidenten Macron und Putin und ich wurde auserwählt, mit der Presse zu reden. Eigentlich will ich so schnell wie möglich zu meinen Teamkollegen zurück. Ich war die letzten zehn Minuten auf der Bank und als der Abpfiff kam, sind alle Dämme gebrochen. Ich bin einfach gerannt und habe geweint. Ich werde sicher meine Wette einlösen und mir den Kopf rasieren lassen. Aber bitte erst nach der Taufe meines dritten Kindes." © APA/AFP/GIUSEPPE CACACE

