Für den britischen Fußballfan Robbie Williams ging ein Traum in Erfüllung. Er durfte bei der Eröffnung der Fußball-WM singen. „Ich habe viel in meiner Karriere gemacht, und eine FIFA-WM vor 80.000 Fußballfans im Moskauer Luschniki-Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteigt meine Träume“, so ein glücklicher Williams vor dem Auftritt. Er performte seine Hits Feel, Angel und Rock DJ .

Die Eröffnungsshow fand vor der Partie des Gastgebers gegen Saudi-Arabien statt. Das Spiel begann um 17 Uhr.

Für den Aufreger der Eröffnung sorgte Robbie Williams. Der britische Popstar streckte während der Zugabe bei der Liedzeile "I did this for free" ("Ich habe dies umsonst gemacht") demonstrativ den Mittelfinger seiner linken Hand in die Kamera. Es blieb zunächst unklar, welche Botschaft der Musiker damit an wen übermitteln wollte. In den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, der britische Künstler könne damit auf Kritik aus der Heimat an seinem Auftritt in Russland reagiert haben. Das russische Internetportal "lenta.ru" vermutete, Williams habe den Russen den Finger gezeigt.

Der Star selber wurde im Vorfeld des Auftritts allerdings auch hart von der englischen Presse kritisiert. Robbie widmete den "Stinkefinger" laut eigener Aussage demnach der heimischen Yellow Press.

Mittelfinger-Skandal: Das sagt Robbie

Hier der Live-Ticker zum Nachlesen: